التأمين الصحى: جميع المواطنين مطالبين بالتسجيل للحصول على الخدمة الطبية

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن المنظومة تسمح بتوفير الخدمات الصحية لكل فئات المجتمع ولا تقتصر على فئة بعينها، بمعنى أن جميع فئات المجتمع مطالبين بالتسجيل بالوحدات للحصول على الخدمة الطبية.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الخدمات متاحة للمنتفعين على مدار الساعة، مؤكدة أن المنظومة توفر العلاج من كل الأمراض وتقدم العلاج بالمجان.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدولة تتحمل عن غير القادرين كافة الاشتراكات، وبالتالى البسطاء والفقراء معفيين من كافة الاشتراكات والمساهمات .