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الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 70414 حاجاً مصرياً

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:48 ص
الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 70414 حاجاً مصرياً حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، منذ بداية عملها، حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70414 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 65482 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 4932 حالة فى المدينة المنورة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 237 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 179 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 58 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 270 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.


البعثة الطبية

الحج

الامراض المعدية

العيادات

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