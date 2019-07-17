باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. رد صادم على راهب زعم أن السمينات لايدخلن الجنة.. اتهام مؤسس ويكيليكس بالتدخل فى انتخابات أمريكا.. وتدريبات لانطلاق أول رائد فضاء إماراتى للمحطة الدولية

إعداد شيماء بهجت

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الهامة على الساحة العالمية والعربية، كان أبرزها دفع إمراة لراهب زعم أن السمينات لا يدخلن الجنة من على خسبة مسرح أثناء إلقائه العظة، و 53 مليون دولار ستدفعها لوس أنجلوس لسجينات سابقات تعرضن لتفتيش مهين، وأيضا مع ارتفاع درجات الحرارة ضربت موجة جفاف شديدة الأراضى الزراعية فى فرنسا، ونتنقل للشأن العربى، وتدشين 6 مشروعات مائية لخدمة مكة المكرمة بـ3.1 مليار ريال، وتدريبات فى ناسا استعدادا لانطلاق أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية، ونستعرض فى هذا التقرير أهم عناوين الأخبار.

طالبان تجبر منظمة خيرية سويدية على إغلاق عشرات المراكز الصحية بأفغانستان

قالت منظمة خيرية سويدية اليوم الاربعاء إن حركة طالبان الأفغانية المتشددة أجبرتها على إغلاق عشرات المراكز الصحية فى إقليم بوسط البلاد، واتهمتها بعدم توفير الأمان للمدنيين.

حركة طالبان

تقارير: لوس أنجلوس ستدفع تعويضات لسجينات سابقات تعرضن لتفتيش مهين

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تدفع مقاطعة (لوس أنجلوس) الأمريكية 53 مليون دولار فى إطار تسوية دعوى قضائية رفعتها عشرات آلاف النساء تعرضن لعمليات تفتيش مهينة فى السجن.

الشرطة الأمريكية

شاهد.. امرأة تدفع راهبا من خشبة المسرح بعد زعمه عدم دخول السمينات الجنة

أقدمت امرأة غاضبة على دفع راهب من أرضية خشبة مسرح شرق البرازيل أثناء إلقائه موعظة دينية على الحضور أكد فيها أن الجنة ستكون خالية من النساء السمينات.

الراهب

رئيس الإكوادور السابق يتهم مؤسس ويكيليكس بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

قال رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا إن بلاده كانت تعرف أن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج كان يتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من أراضى سفارة الإكوادور ببريطانيا .

مؤسس ويكيليكس

نقل الموظفة البريطانية الإيرانية نازانين زجارى إلى الجناح النفسى بطهران

نقلت الموظفة البريطانية الإيرانية نازانين زجارى-راتكليف المسجونة فى إيران من السجن إلى الجناح النفسى التابع لأحد المستشفيات، حسبما أعلنت الحملة التى تطالب بالإفراج عنها اليوم الأربعاء.

نازانين زجارى

صور.. الجفاف يضرب مئات الهكتارات من الأراضى الزراعية فى فرنسا

ضرب الجفاف مئات الهكتارات من الأراضى الزراعية فى فرنسا بعد حرائق هائلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الجفاف فى فرنسا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

رفعت ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء، السن القانونى لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية من 18 إلى 21 عامًا.

طفل يدخن سجائر

الخارجية الأمريكية: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية فى مضيق هرمز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية فى مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووى .

الرئيس الإيرانى حسن روحانى

السنيورة: زيارة رؤساء الوزراء السابقين للسعودية وطنية وليست مذهبية

أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، أن الزيارة التى أجراها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون إلى المملكة العربية السعودية، أهدافها وطنية وليست فئوية أو مذهبية على الإطلاق.

فؤاد السنيورة

رائدا الفضاء الإماراتيان يتدربان فى مركز تابع لـ "ناسا"

بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصورى، وسلطان النيادى، مجموعة تدريبات جديدة فى مركز ليندون بي جونسون للفضاء (JSC)، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، فى إطار الاستعدادات لانطلاق أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نحو 10 أسابيع على متن مركبة "سويوز إم إس 15" الروسية.

هزاع المنصورى ـ وسلطان النيادى

الجيش الليبى يعلن: القوات الموالية لحكومة الوفاق تنسحب إلى مدينة مصراته

أعلن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات مدينة مصراته الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين بها لمدينة مصراته.

الجيش الوطنى الليبى

القضاء السعودى يغلق حسابا لإعلامى على "تويتر" بعد تهجمه على إعلامية

أمرت المحكمة الجزائية فى الرياض بإغلاق حساب موثق فى تويتر يعود لأحد الإعلاميين، واشترطت عليه قبل إغلاقه نشر تغريدة فى الحساب ذاته لمدة شهر تتضمن اعتذارا للإعلامية السعودية منى أبوسليمان، ويأتى قرار المحكمة عقب شكوى تقدمت بها إلى تطبيق "كلنا أمن" بشأن الإساءة التى تعرضت لها من قبل الإعلامى فى حسابه على تويتر.

منى أبوسليمان

تدشين 6 مشروعات مائية لخدمة مكة المكرمة بـ3.1 مليار ريال دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع المائية بمكة المكرمة بـ 3.1 مليار ريال، تزامنا مع موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، ونائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز. مكة المكرمة الطقس فى الخليج.. حار على معظم الانحاء والعظمى فى الكويت 44 درجة تشهد منطقة الخليج طقسا حار نسبيا على معظم الأنحاء، اليوم الأربعاء حيث يستمر الطقس شديد الحرارة فى الكويت، فى الوقت الذى تنخفض فيه درجات الحرارة فى دول أخرى بشكل طفيف، كدولة الإمارات والبحرين. مقالات صحف الخليج.. خالد السليمان ينتقد ازدواجية الإعلام الغربى.. وسمر المقرن تشيد بمبادرة "طريق مكة".. ومحمد الكعبى يدعو لزيادة تمثيل الشباب بالبرلمان الإماراتى.. وهاشم عبد العزيز يؤكد قرب سقوط الديكتاتور تناولت الكتاب فى الصحف الخليجية الكثير من القضايا، وعلى رأسها ازدواجية معايير الإعلام الغربى فى التعامل مع العديد من الأحداث، بالإضافة إلى المزايا التى تقدمها مبادرة طريق مكة، وكذلك تداعيات هزيمة حزب أردوغان فى انتخابات إسطنبول الأخيرة.