رئيس الإكوادور السابق يتهم مؤسس ويكيليكس بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

كيتو (أ ش أ)

قال رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا إن بلاده كانت تعرف أن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج كان يتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من أراضى سفارة الإكوادور ببريطانيا .

وأضاف كوريا، فى تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "لاحظنا أنه كان يتدخل فى الانتخابات..ولم نسمح له بعمل ذلك، لأنه توجد لدينا المبادئ والقيم الواضحة جدا، إذ نحن بأنفسنا لا نريد أن يتدخل أحد فى انتخاباتنا، ولا نسمح بأن يحدث شيء مماثل بأى دولة أخرى بما فيها الدولة الصديقة مثل الولايات المتحدة"، وأضاف أنه "فى الواقع ويكيليكس يقدم معلومات صادقة تبرر نشاطه".

كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت فى نهاية مايو الماضى أنها وجهت لأسانج 17 تهمة جديدة بانتهاك قانون التجسس وكشف المعلومات السرية..حيث أنه يواجه فى حال تسليمه إلى الولايات المتحدة عقوبة السجن مدى الحياة .