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الخارجية الأمريكية: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية فى مضيق هرمز

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:16 ص
الخارجية الأمريكية: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية فى مضيق هرمز الرئيس الإيرانى حسن روحانى
واشنطن(أ ش أ)

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية فى مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووى .

وقالت أورتاجوس - فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية - إنه " ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا سيظلون تحت العقوبات التى جرى فرضها ".

وأضافت المتحدثة الأمريكية نحن" نستطيع بمفردنا أن نحافظ على حرية الملاحة، لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا فى هذه الجهود".

وكانت واشنطن قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووى وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، حتى تجلس مجددا إلى طاولة المفاوضات وتتباحث بشأن اتفاق جديد، وتأجج التوتر فى منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، حيث سعت طهران - حسب سكاى نيوز - إلى إرباك حركة الملاحة ردا على حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الإيرانى .

 


مضيق هرمز

ايران

امريكا

الخارجيه الامريكيه

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