تقارير: لوس أنجلوس ستدفع تعويضات لسجينات سابقات تعرضن لتفتيش مهين

واشنطن(أ ش أ)

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تدفع مقاطعة (لوس أنجلوس) الأمريكية 53 مليون دولار فى إطار تسوية دعوى قضائية رفعتها عشرات آلاف النساء تعرضن لعمليات تفتيش مهينة فى السجن.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هذه الدعوى القضائية الجماعية رفعت فى عام 2010 نيابة عن سجينات سابقات يقلن إنهن خضعن لعمليات تفتيش كانت تشمل 60 امرأة فى آن واحد، مشيرة إلى أن سلطات لوس أنجلوس لم تقر بأى خطأ .

ومنذ رفع الدعوى القضائية، أدخل مركز احتجاز فى لينوود تعديلات على عمليات التفتيش، تشمل الماسحات الضوئية للجسم وستائر تحفظ خصوصية من يخضعون للتفتيش اليدوى.