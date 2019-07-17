سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير: لوس أنجلوس ستدفع تعويضات لسجينات سابقات تعرضن لتفتيش مهين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:30 ص
تقارير: لوس أنجلوس ستدفع تعويضات لسجينات سابقات تعرضن لتفتيش مهين الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تدفع مقاطعة (لوس أنجلوس) الأمريكية 53 مليون دولار فى إطار تسوية دعوى قضائية رفعتها عشرات آلاف النساء تعرضن لعمليات تفتيش مهينة فى السجن.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هذه الدعوى القضائية الجماعية رفعت فى عام 2010 نيابة عن سجينات سابقات يقلن إنهن خضعن لعمليات تفتيش كانت تشمل 60 امرأة فى آن واحد، مشيرة إلى أن سلطات لوس أنجلوس لم تقر بأى خطأ .

ومنذ رفع الدعوى القضائية، أدخل مركز احتجاز فى لينوود تعديلات على عمليات التفتيش، تشمل الماسحات الضوئية للجسم وستائر تحفظ خصوصية من يخضعون للتفتيش اليدوى.

 


لوس انجلوس

سجينات

سجينات فى لوس انجلوس

سجن لوس انجلوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة