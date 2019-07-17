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تدشين 6 مشروعات مائية لخدمة مكة المكرمة بـ3.1 مليار ريال

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:38 ص
تدشين 6 مشروعات مائية لخدمة مكة المكرمة بـ3.1 مليار ريال مكة المكرمة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع المائية بمكة المكرمة بـ 3.1 مليار ريال، تزامنا مع موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، ونائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

 

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي، أن تدشين المشاريع المائية الستة الكبرى التى نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تأكيد على استمرار الرعاية والاهتمام الذى توليه القيادة لقطاع المياه وخدماته فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسّة.

 

وأضاف الفضلى، "لقد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه فى المملكة، سعيا للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمى الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

 

وأفاد الوزير الفضلى أن إجمالى قيمة المشاريع المنفذة تجاوزت 3.1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

 


مشاريع

مكة المكرمة

السعودية

مشاريع مائية

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