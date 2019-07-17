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القضاء السعودى يغلق حسابا لإعلامى على "تويتر" بعد تهجمه على إعلامية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:08 ص
القضاء السعودى يغلق حسابا لإعلامى على "تويتر" بعد تهجمه على إعلامية الإعلامية منى أبوسليمان
وكالات الأنباء

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أمرت المحكمة الجزائية فى الرياض بإغلاق حساب موثق فى تويتر يعود لأحد الإعلاميين، واشترطت عليه قبل إغلاقه نشر تغريدة فى الحساب ذاته لمدة شهر تتضمن اعتذارا للإعلامية السعودية منى أبوسليمان، ويأتى قرار المحكمة عقب شكوى تقدمت بها إلى تطبيق "كلنا أمن" بشأن الإساءة التى تعرضت لها من قبل الإعلامى فى حسابه على تويتر.

 

وحسب موقع عكاظ، قالت الإعلامية منى أبوسليمان، "القضاء أنصفني وانتصر لي" مبدية عدم رغبتها فى الخوض فى تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى استجابتها لوساطات للتنازل عن الحق الخاص.

 

 

وطبقا لحساب الإعلامية منى أبوسليمان فقد كتبت تغريدة قالت فيها: "تقديراً لوساطة الأصدقاء، ورأفةً مني بسن المذنب من صدور حكم قاسٍ تنازلت عن الشكوى المقدمة من قبلي في محكمة الرياض الجزائية؛ تفادياً لعقوبة شديدة، والاكتفاء بأخذ تعهد بالاعتذار، ومن ثم حذف الحساب لقاء ما حصل من إساءة وتشهير طالني وأسرتي".

 

 


السعودية

تويتر

اعلامية

اعلامى

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