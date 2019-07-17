رائدا الفضاء الإماراتيان يتدربان فى مركز تابع لـ "ناسا"

وكالات الأنباء

بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، مجموعة تدريبات جديدة فى مركز ليندون بي جونسون للفضاء (JSC)، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، فى إطار الاستعدادات لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نحو 10 أسابيع على متن مركبة "سويوز إم إس 15" الروسية.

وحسب موقع الإمارات اليوم، يشمل برنامج التدريبات التي يستمر لمدة أسبوعين، التدريب على مختلف وحدات ومكونات القسم الأمريكى من محطة الفضاء الدولية، الذى يضم المختبر الياباني، ومختبر كولومبوس للأبحاث العلمية، كما يشمل إجراء أبحاث علمية بالتعاون مع الوكالة.

وعقدت الوكالة مؤتمراً صحفيا للطاقم الأساسى للبعثة، التى ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، وتضم هزاع المنصوري، وقائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

يأتي ذلك في إطار اتفاق بين مركز محمد بن راشد للفضاء، والوكالة الأمريكية، على إجراء تدريبات لرائدي الفضاء الإماراتيين في مركز ليندون بي جونسون للفضاء (JSC)، وعلى إجراء أبحاث علمية تناسب المهمات قصيرة المدى إلى محطة الفضاء الدولية.

وأكد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، حرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مهمة مع كبرى وكالات الفضاء العالمية، ضمن جهوده لدعم توجهات الدولة بإعداد كوادر إماراتية تسهم في إثراء التقدم العلمي لخدمة البشرية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في صناعة وعلوم وأبحاث الفضاء، بما يخدم التطلعات الطموحة بالوصول إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

وتأتي مرحلة تدريبات رائدي الفضاء الإماراتيين بعد اجتيازهما برنامج التدريب الشهر الماضي في المركز الأوروبي لرواد الفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في ألمانيا، ضمن الاستعدادات لإرسال أول رائد فضاء إماراتي بعد نحو 10 أسابيع.

وقال مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، إن التدريبات أساسية لصقل مهارات المنصوري والنيادي في التعامل مع الأجهزة الموجودة في محطة الفضاء الدولية، والتعرف إلى جوانب عدة من الحياة على متن المحطة، مثل إعداد الطعام.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقامته ناسا في مركز جونسون للفضاء التابع لها، قال المنصوري إن هذه "المهمة مسؤولية كبيرة على عاتقنا، ونحن مستعدون لها جيداً، ونبذل قصارى جهدنا لإنجاحها من خلال التدريبات العالية المستوى التي نتلقاها، والعمل الدؤوب الذي نقوم به مع الطاقم".

وأضاف"نأمل من خلال التجارب العلمية التي نشارك بها أن نترك علامة بارزة للإمارات في سجل مهمات الفضاء، التي تسهم في إثراء المعرفة البشرية".