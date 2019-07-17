طالبان تجبر منظمة خيرية سويدية على إغلاق عشرات المراكز الصحية بأفغانستان

رويترز

قالت منظمة خيرية سويدية اليوم الاربعاء إن حركة طالبان الأفغانية المتشددة أجبرتها على إغلاق عشرات المراكز الصحية فى إقليم بوسط البلاد، واتهمتها بعدم توفير الأمان للمدنيين.

وذكرت اللجنة السويدية من أجل أفغانستان والسلطات الأفغانية أن أربعة أشخاص قُتلوا فى مركز تابع للجنة في إقليم وردك الواقع غربي كابول خلال مداهمة ليلية شنتها القوات الأفغانية الأسبوع الماضي.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان "نتوقع أن تغلق اللجنة السويدية من أجل أفغانستان مراكزها فى إقليم وردك لأنها غير قادرة على ضمان سلامة موظفيها الأفغان".

وأكدت اللجنة أن طالبان أجبرتها على إغلاق 42 من أصل 77 مركزا صحيا تابعا لها في وردك. وقالت إن أكثر من 5700 مريض سيتأثرون جراء ذلك.