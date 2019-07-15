باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تيريزا ماى تستعرض حركاتها الشهيرة فى الرقص.. فيضانات وانهيارات منازل بالصين.. قلق روسى من تحركات الناتو بالبلطيق.. والسيطرة على حريق ببرج دمشق فى سوريا

شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية تحقق فى قتل ناشطة بمجال الحقوق المدنية

قال مسؤولون إن الشرطة فى ولاية لويزيانا الأمريكية، تحقق فيما يُعتقد أنها جريمة قتل ناشطة بارزة فى مجال الحقوق المدنية ومؤسسة متحف التاريخ الأفريقى الأمريكى، التى عُثر على جثتها فى صندوق سيارتها فى مدينة باتون روج عاصمة الولاية.

الشرطة الأمريكية

تايمز: جونسون يريد مقابلة ترامب للتفاوض على اتفاق تجارى حال فوزه فى الانتخابات

قالت صحيفة تايمز، إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يريد مقابلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.

بوريس جونسون

توجه رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

الملك سلمان

نجحت فرق الإطفاء والدفاع المدنى فى سوريا، فى السيطرة على حريق ضخم، اندلع فى برج دمشق بمنطقة البحصة وسط المدينة، مساء الأحد، تسبب بخمس حالات اختناق نقلت إلى المستشفى لتلقى العلاج، بالإضافة إلى أضرار مادية بالمحال التجارية .

السيطرة على الحريق

أعلن الاتحاد العربى للناقلين البحريين، عودة العراق لموقعه بالاتحاد بصفة مساعد الأمين العام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

أعضاء الاتحاد العربى للناقلين البحريين

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب الرعدية الممطرة وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

تناول كتاب صحف الخليج العديد من القضايا الدولية، من بينها استمرار التعنت الإيرانى، والذى سيؤدى إلى فتح باب الجحيم أمامها وأمام المنطقة بأسرها، بالإضافة إلى استمرار السياسات القطرية القائمة على حرمان مواطنى الدوحة من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها حقهم فى أداء فريضة الحج.