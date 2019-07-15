باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تيريزا ماى تستعرض حركاتها الشهيرة فى الرقص.. فيضانات وانهيارات منازل بالصين.. قلق روسى من تحركات الناتو بالبلطيق.. والسيطرة على حريق ببرج دمشق فى سوريا

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الهامة على الساحة العربية والعالمية، كان أبرزها
مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء زلزال إندونيسيا
أعلن مسئولون بإندونيسيا اليوم الاثنين، مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء الزلزال الذى ضرب البلاد بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، فيما أعلنت الحكومة فترة استجابة طارئة لمدة أسبوع.
أضرار زلزال إندونيسيا
تيريزا ماى ترقص فى آخر أيامها بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا
استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها لعرض بعض حركاتها الشهيرة فى الرقص على أنغام أشهر أغاني فريق آبا مثل (دانسنج كوين) أو "الملكة الراقصة" و"ماما ميا" خلال أحد المهرجانات.
تيريزا ماى
مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين
أعلنت الصين مقتل وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين اليوم الاثنين، بسبب الطقس السىء والأمطار الغزيرة التى يشهدها وسط وشرقى وجنوبى البلاد وأسفرت عن حدوث فيضانات وانهيار منازل.
فيضان الصين
روسيا ترصد بقلق تحركات الناتو لتعزيز تواجده البحرى والاستطلاعى فى البلطيق
شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية تحقق فى قتل ناشطة بمجال الحقوق المدنية
قال مسؤولون إن الشرطة فى ولاية لويزيانا الأمريكية، تحقق فيما يُعتقد أنها جريمة قتل ناشطة بارزة فى مجال الحقوق المدنية ومؤسسة متحف التاريخ الأفريقى الأمريكى، التى عُثر على جثتها فى صندوق سيارتها فى مدينة باتون روج عاصمة الولاية.
تايمز: جونسون يريد مقابلة ترامب للتفاوض على اتفاق تجارى حال فوزه فى الانتخابات
قالت صحيفة تايمز، إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يريد مقابلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.
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