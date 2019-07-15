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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تيريزا ماى تستعرض حركاتها الشهيرة فى الرقص.. فيضانات وانهيارات منازل بالصين.. قلق روسى من تحركات الناتو بالبلطيق.. والسيطرة على حريق ببرج دمشق فى سوريا

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:59 ص
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تيريزا ماى تستعرض حركاتها الشهيرة فى الرقص.. فيضانات وانهيارات منازل بالصين.. قلق روسى من تحركات الناتو بالبلطيق.. والسيطرة على حريق ببرج دمشق فى سوريا أضرارر زلزال إندونيسيا
إعداد شيماء بهجت

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شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الهامة على الساحة العربية والعالمية، كان أبرزها

 

مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء زلزال إندونيسيا

أعلن مسئولون بإندونيسيا اليوم الاثنين، مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء الزلزال الذى ضرب البلاد بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، فيما أعلنت الحكومة فترة استجابة طارئة لمدة أسبوع.

أضرار زلزال إندونيسيا

تيريزا ماى ترقص فى آخر أيامها بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا

استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها لعرض بعض حركاتها الشهيرة فى الرقص على أنغام أشهر أغاني فريق آبا مثل (دانسنج كوين) أو "الملكة الراقصة" و"ماما ميا" خلال أحد المهرجانات.

تيريزا ماى

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

أعلنت الصين مقتل وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين اليوم الاثنين، بسبب الطقس السىء والأمطار الغزيرة التى يشهدها وسط وشرقى وجنوبى البلاد وأسفرت عن حدوث فيضانات وانهيار منازل.

فيضان الصين

روسيا ترصد بقلق تحركات الناتو لتعزيز تواجده البحرى والاستطلاعى فى البلطيق

ترقب موسكو بعين القلق تحركات لحلف شمال الأطلنطى والولايات المتحدة لتعزيز التواجد البحرى والاستطلاعى الجوى فى منطقة البلطيق وفى مياه البحر الأسود.
قوات حلف الناتو
 
 
رفضت سلطات كوريا الجنوبية السماح لـ16 روسيًا بدخول أراضيها، للاشتباه فى أن زيارتهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانونى.
 
الشرطة الكورية الجنوبية
 

شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية تحقق فى قتل ناشطة بمجال الحقوق المدنية

قال مسؤولون إن الشرطة فى ولاية لويزيانا الأمريكية، تحقق فيما يُعتقد أنها جريمة قتل ناشطة بارزة فى مجال الحقوق المدنية ومؤسسة متحف التاريخ الأفريقى الأمريكى، التى عُثر على جثتها فى صندوق سيارتها فى مدينة باتون روج عاصمة الولاية.

الشرطة الأمريكية
 

تايمز: جونسون يريد مقابلة ترامب للتفاوض على اتفاق تجارى حال فوزه فى الانتخابات

قالت صحيفة تايمز، إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يريد مقابلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.

 بوريس جونسون
 
 
توجه رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.
 
 
الملك سلمان
 
 
نجحت فرق الإطفاء والدفاع المدنى فى سوريا، فى السيطرة على حريق ضخم، اندلع فى برج دمشق بمنطقة البحصة وسط المدينة، مساء الأحد، تسبب بخمس حالات اختناق نقلت إلى المستشفى لتلقى العلاج، بالإضافة إلى أضرار مادية بالمحال التجارية.
 
 
السيطرة على الحريق
 
أعلن الاتحاد العربى للناقلين البحريين، عودة العراق لموقعه بالاتحاد بصفة مساعد الأمين العام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
 
 
أعضاء الاتحاد العربى للناقلين البحريين
 
 
تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب الرعدية الممطرة وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.
 
 
تناول كتاب صحف الخليج العديد من القضايا الدولية، من بينها استمرار التعنت الإيرانى، والذى سيؤدى إلى فتح باب الجحيم أمامها وأمام المنطقة بأسرها، بالإضافة إلى استمرار السياسات القطرية القائمة على حرمان مواطنى الدوحة من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها حقهم فى أداء فريضة الحج.
 

اهم الاخبار العالميه

اهم الاخبار العربيه

تيريزا ماى

دمشق

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