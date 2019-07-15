تيريزا ماى ترقص فى آخر أيامها بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا

رويترز

استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها لعرض بعض حركاتها الشهيرة فى الرقص على أنغام أشهر أغاني فريق آبا مثل (دانسنج كوين) أو "الملكة الراقصة" و"ماما ميا" خلال أحد المهرجانات.

وظهرت ماى، فى مقطع فيديو، وهى ترقص فى مهرجان هينلى بينما كان زوجها ورجال آخرون يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها.

وكانت ماى تسعى أحيانا إلى إضفاء طابع فكاهى على عملها بالرقص فى أماكن عامة رغم الأزمات التى تعرضت لها حكومتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ورقصت ماى العام الماضى مع تلاميذ مدارس في جنوب أفريقيا، وبعدها رقصت بطريقة تشبه حركات الإنسان الآلي على خشبة المسرح خلال مؤتمر لحزب المحافظين على أنغام أغنية "دانسنج كوين"، وهي الرقصة التي لاقت انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.