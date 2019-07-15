الطقس فى الخليج.. سحب رعدية ممطرة بالسعودية ورياح مثيرة للغبار بالكويت والإمارات

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب الرعدية الممطرة وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة، فى حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبى من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، رطبا صباحا خاصة على السواحل وغائما جزئيا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة فى عمق الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان.



الإمارات

الكويت

يسود اليوم طقسا حار فى الكويت، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، ودرجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 32 درجة.



الكويت

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب الركامية وتساقط أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر العرب.



سلطنة عمان

البحرين

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الاثنين ، سيكون حارا خلال النهار مع ظهور بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل .

وأوضحت أن الرياح شمالية غربية وتصل سرعتها من 12 إلى 17 عقدة وقد تصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا محذرة من رياح قوية السرعة خلال النهار، ودعت الى أخذ الحيطة والحذر فى حين تقل سرعة الرياح خلال الليل لتصل من 7 إلى 12 عقدة .

وبينت أن ارتفاع الموج يبلغ من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 30 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15% .