فيديو.. السيطرة على حريق هائل فى برج دمشق بـ"البحصة" السورية وإصابة 5 باختناق

كتب محمد تهامى زكى

نجحت فرق الإطفاء والدفاع المدنى فى سوريا، فى السيطرة على حريق ضخم، اندلع فى برج دمشق بمنطقة البحصة وسط المدينة، مساء الأحد، تسبب بخمس حالات اختناق نقلت إلى المستشفى لتلقى العلاج، بالإضافة إلى أضرار مادية بالمحال التجارية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد العميد آصف حبابة، قائد فرع الدفاع المدنى بدمشق، أن سبب الحريق خلل بمولد كهربائى لأحد المقاهى أدى إلى اشتعالها، مبينا أن امتداده إلى الطوابق الأخرى كان نتيجة الرياح.

وأشار حبابة، إلى عدم تسجيل أى حالة وفاة بفضل تدخل عناصر الإخلاء والانقاذ بسرعة وقيامهم بإجلاء نحو 100 شخص من المدنيين فى الطوابق العليا، موضحا أن سيارات الإسعاف نقلت خمس حالات اختناق لتلقى العلاج المناسب.

من ناحية أخرى، زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، موقع الحريق يرافقه وزيرا الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون ومحافظا دمشق وريف دمشق وقائد شرطة دمشق، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لإخماد الحريق وضمان سلامة المدنيين وتفقد الأضرار ووجه بسرعة ترميم المحال المتضررة وتشكيل لجنة فنية من وزارتى الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين وجامعة دمشق لدراسة واقع المبنى وعوامل الأمان فيه وفى المبانى المشابهة.

وكان مصدر فى إطفاء دمشق، أفاد لـ"سانا" فى تصريح سابق بإرسال عدة سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده لكن واجهوا صعوبات نتيجة معاودة الحريق الاشتعال أكثر من مرة لسبب قد يعود إلى وجود مواد قابلة للاشتعال وتحتفظ بالحرارة.