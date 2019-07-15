تايمز: جونسون يريد مقابلة ترامب للتفاوض على اتفاق تجارى حال فوزه فى الانتخابات

(رويترز)

قالت صحيفة تايمز، إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يريد مقابلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقالت الصحيفة نقلا عن حليف لجونسون رئيس بلدية لندن السابق، إن مفتاح الأمر كله بيد الولايات المتحدة، إذا توصلنا لاتفاق تجارى مع أمريكا سنتوصل بسرعة لاتفاقيات أخرى، وهذا سيشجع الآخرين على إدراك أننا جادون.

وأضافت الصحيفة أن جونسون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، لضمان التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائى للخروج من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر القادم.