كوريا الجنوبية تمنع 16 روسيا من دخول أراضيها.. تعرف على السبب

وكالات

رفضت سلطات كوريا الجنوبية السماح لـ16 زوسيًا بدخول أراضيها، للاشتباه فى أن زيارتهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانونى.

وقال ممثل القنصلية الروسية فى كوريا الجنوبية فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين: "لم يُسمح للمواطنين الروس بدخول البلاد فى مطار إنتشون (سول)، لأنه خلال المقابلة لم يتمكنوا من تسمية أى من المعالم السياحية فى كوريا الجنوبية، فضلا عن ذلك لم يكن بحوزتهم حجز فى الفنادق ولا تذاكر عودة، بل حجز بتواريخ الأيام الأخيرة للفترة التى يحق لهم البقاء فيها فى البلاد (60 يوما)".

وأضاف: أدى كل ذلك إلى إثارة شكوك سلطات كوريا الجنوبية بأن زيارة الروس لبلادهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانوني.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-إن، قد أشاد أواخر يونيو الماضى، بالدور البناء الذى تلعبه موسكو من أجل تعزيز السلام فى شبه الجزيرة الكورية.