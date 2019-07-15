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مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:41 ص
مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين فيضان فى الصين ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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أعلنت الصين مقتل وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين اليوم الاثنين، بسبب الطقس السىء والأمطار الغزيرة التى يشهدها وسط وشرقى وجنوبى البلاد وأسفرت عن حدوث فيضانات وانهيار منازل.

وكان المركز الوطنى للأرصاد الجوية قد جدد التحذير من العواصف الممطرة، وتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة فى مقاطعات تشجيانج وفوجيان وجيانجشى وهونان وقوانغدونغ ويونان وسيتشوان، وكذلك منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة التبت ذاتية الحكم، فيما ارتفع مستوى هطول الأمطار فى بعض هذه المناطق ليصل إلى 120 ملم.

كما سجلت أربع محطات هيدرومترية على طول نهر يانجتسى فى مدينة شياننينج بمقاطعة هوبى وسط الصين وصول منسوب المياه عند مستوى خطير أدى معه إلى تفعيل أعمال مكافحة الفيضانات.

 


الصين

طقس سيئ فى الصين

فيضان

انهيارات ارضيه

اليوم السابع بلس

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