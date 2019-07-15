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مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء زلزال إندونيسيا

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:50 ص
مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء زلزال إندونيسيا أضرارر زلزال إندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)

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أعلن مسئولون بإندونيسيا اليوم الاثنين، مصرع شخصين ودمار عشرات المنازل جراء الزلزال الذى ضرب البلاد بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، فيما أعلنت الحكومة فترة استجابة طارئة لمدة أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية أجوس ويبوو، وفقا لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن سيدتين لقيتا مصرعهما جراء انهيار المنازل فيما تم نقل قرابة ألفى شخص إلى ملاجىء مؤقتة، مضيفا أن 65 هزة ارتدادية أقل قوة أعقبت الزلزال الذى ضرب البلاد أمس.

وأعلنت الوكالة الوطنية أنها لا تزال تقيم حجم الدمار الذى خلفه الزلزال ولا توجد مخاوف من وقوع موجات مد عاتية (تسونامى) جراء الزلزال إلا أن الكثير من السكان فروا إلى مناطق مرتفعة.

 


زلزال

اندونيسيا

زلزال اندونيسيا

تسونامى

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