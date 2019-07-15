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رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون يتوجهون إلى السعودية للقاء خادم الحرمين

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:30 ص
رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون يتوجهون إلى السعودية للقاء خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
بيروت (أ ش أ)

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توجه رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرؤساء الثلاثة السابقون للحكومة اللبنانية قد التقوا مع رئيس الوزراء سعد الحريرى مساء أمس الأحد، لتنسيق المواقف قبيل توجههم اليوم للقاء العاهل السعودى.

وشكل رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، تجمعا سياسيا قويا تألف خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، والتى استغرقت قرابة 9 أشهر وشهد مسارها العديد من الاضطرابات والخلافات السياسية بين القوى والفرقاء السياسيين اللبنانيين.

ويستهدف تجمع الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة اللبنانية، من واقع المواقف التى أطلقوها، الحفاظ على صلاحيات منصب رئيس الوزراء وعدم السماح بالانتقاص منها أو التعدى عليها، وحماية اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطنى التى أنهت الحرب الأهلية اللبنانية) من الاهتزاز ومحاولات ضربه من قبل بعض القوى اللبنانية، والتأكيد على عروبة لبنان وانتهاجه سياسة الانفتاح على العالم والحياد والاعتدال فى ظل الاضطرابات الإقليمية المحيطة به.

 


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السعوديه

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