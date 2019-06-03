باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. مالى تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر .. ترامب يصل بريطانيا.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة.. وكوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

مالى تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت جمهورية مالى اليوم، الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت صحف "باماكو" عن وزارة الشؤون الدينية فى مالى أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد .

هلال

الرئيس الأمريكى يصل إلى مطار ستانستد فى لندن

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى مطار ستانستد فى لندن اليوم الاثنين، فى زيارة دولة للمملكة المتحدة.

ترامب يصل بريطانيا

دعوات للحكومة الأفغانية وحركة طالبان للاتفاق على وقف إطلاق النار خلال العيد

دعا علماء الدين وسكان إقليمى جوزجان، وباكتيا فى شمال وشرق أفغانستان، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

حركة طالبان

يابانى يقتل ابنه الانعزالى خشية أن يلحق الضرر بالغير

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن يابانيا قتل ابنه الانعزالى البالغ من العمر 44 عاما طعنا خشية أن يلحق الضرر بالناس.

الشرطة اليابانية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر تحطم حافلة بولاية اوتار براديش الهندية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 25 آخرون إثر تحطم حافلة على الطريق السريع بولاية اوتار براديش الهندية.

انقلاب حافلة

وزير الخارجية البريطانى: نستمع لرأى أمريكا بشأن هواوى

قال جيريمى هنت وزير الخارجية البريطانى، اليوم الاثنين، إن بلاده تهتم بما تقوله الولايات المتحدة عن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس.

جيريمى هنت

زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الاثنين.

مقياس ريختر

أوكرانيا تبيع رادارا للجيش الأمريكى يقدر على تفادى الخداع الإليكترونى

حصلت الولايات المتحدة على رادار متقدم من الإنتاج الأوكرانى من طراز 36D6M1-1 الثلاثى الأبعاد .

الجيش الأمريكى

ترامب: شكوك بومبيو بشأن "صفقة القرن" يمكن أن تكون صحيحة

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن شكوك وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى جدوى "صفقة القرن" لحل النزاع فى الشرق الأوسط يمكن أن تكون صحيحة لكنه يعتبر أن خطته واعدة.

بومبيو

ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة فى بلدة إعزاز السورية إلى 37 شخصا

ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة ببلدة اعزاز شمال غربى سوريا بالقرب من الحدود التركية اليوم الاثنين، إلى 17 قتيلا و20 مصابا .

انفجار فى سوريا

كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض فى مقابلة بُثت أمس الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير".

كوشنر

المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان: لم نفض الاعتصام بالقوة

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، الفريق أول شمس الدين كباشى أنه تم التواصل صباح اليوم الاثنين، مع قيادات فى قوى الحرية والتغيير، ولم نفض الاعتصام بالقوة.

الفريق أول شمس الدين كباشى

سفارة المملكة بالفلبين تؤكد أن البحث عن الطيار السعودى المفقود مازال مستمرا

أصدرت السفارة السعودية فى الفلبين، بيانا جديدا حول الطيار السعودى المفقود عبد الله الشريف، منذ الجمعة 18 مايو الماضى.

الطيار السعودى

معارض قطرى: الخليج اتفق على حماية أمنه ونظام تميم اختار صف الإرهاب الإيرانى

أكد المعارض القطرى سلطان بن سحيم، أن الخليج اتفق على حماية أمنه من إرهاب إيران، لكن نظام قطر اختار صف الإرهاب الإيرانى.

المعارض القطرى سلطان بن سحيم

الطقس فى الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية ورياح نشطة فى الكويت والبحرين

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تستمر هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، وترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

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كيف نفهم.. تفاصيل حادث إطلاق النار فى فرجينيا بيتش بأمريكا ومقتل 12 موظفا وإصابة 4.. الشرطة حددت منفذ العملية وتصفه بـ"مهندس ساخط"..ضابط أمريكى: المسلح اشترى الأسلحة المستخدمة بشكل قانونى.. وترامب يعزى الضحايا