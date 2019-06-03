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المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان: لم نفض الاعتصام بالقوة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:06 ص
المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان: لم نفض الاعتصام بالقوة الفريق أول شمس الدين كباشى
الخرطوم (أ ش أ)

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أعلن المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، الفريق أول شمس الدين كباشى أنه تم التواصل صباح اليوم الاثنين، مع قيادات فى قوى الحرية والتغيير، ولم نفض الاعتصام بالقوة.

وقال الفريق أول شمس الدين كباشى ـ فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم -" إن المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول الخارجين عن القانون من ساحة كولومبيا"، مؤكدا أن الهدف كان فض التجمع فى منطقة كولومبيا فقط.

وأضاف" إنه غير صحيح منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، معربا عن أمله فى استمرار الحوار السياسى مع قوى الحرية والتغيير".

وكانت قوات الأمن السودانية قد أغلقت صباح اليوم الشوارع فى وسط الخرطوم، وانتشرت بأعداد كبيرة فى محاولة للسيطرة على الوضع هناك.

 


السودان

المجلس الانتقالى السودانى

اعتصام الخرطوم

الخرطوم

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