ترامب: شكوك بومبيو بشأن "صفقة القرن" يمكن أن تكون صحيحة

واشنطن (أ ش أ)

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن شكوك وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى جدوى "صفقة القرن" لحل النزاع فى الشرق الأوسط يمكن أن تكون صحيحة لكنه يعتبر أن خطته واعدة.

وقال ترامب وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، إننا "نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط بوضع خطة سلمية للتسوية وإذا استطعنا التوصل لخطة سلام فى الشرق الأوسط فسيكون ذلك جيدًا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد قالت - أمس الأحد - " إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يشكك فى جدوى "صفقة القرن" الأمريكية لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، لكنه أعرب فى الوقت نفسه عن أمله فى ألا يتم رفض الصفقة على الفور".

يذكر أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل أطلق عليها "صفقة القرن" التى أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكى كوسيط بين الطرفين ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذى اعتبره الجانب الفلسطينى خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن التى تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافى تاريخيا والسكانى أيضا.