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وزير الخارجية البريطانى: نستمع لرأى أمريكا بشأن هواوى

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:07 ص
وزير الخارجية البريطانى: نستمع لرأى أمريكا بشأن هواوى جيريمى هنت وزير الخارجية البريطانى
(رويترز)

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قال جيريمى هنت وزير الخارجية البريطانى، اليوم الاثنين، إن بلاده تهتم بما تقوله الولايات المتحدة عن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس التى تؤسسها شركة هواوى الصينية وإنها لا ترغب فى الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة فى تقنيات تكنولوجية محددة.

 

وقال هنت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة عن تلك المسائل... وسننصت بدقة لما يقولون".

 

وبعد أن فرضت عقوبات على شركة هواوى وسعت لمنعها من شراء معدات أمريكية، طلبت إدارة ترامب من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا ومعدات الجيل الخامس التى تقدمها هواوى بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

 

وقال هنت "لم نتخذ قرارنا النهائى لكننا أوضحنا أننا ندرس المسائل الفنية، أي كيفية ضمان عدم وجود باب خلفى يتيح لدولة ثالثة استغلال شبكات الجيل الخامس فى التجسس علينا، وأيضا المسائل الاستراتيجية حتى نضمن عدم الاعتماد تقنيا بشكل مفرط على دولة ثالثة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الحيوية للغاية".


هواوى

امريكا

وزير الخارجية البريطانى

الصين

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