كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

واشنطن (رويترز)

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض فى مقابلة بُثت أمس الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير" ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية، مبديا عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم - على حد وصفه-.

وكوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، وأحد مصممى خطة البيت الأبيض التى لم يكشفها بعد للسلام فى الشرق الأوسط، وعندما سئل كوشنر فى برنامج تلفزيونى على محطة إتش .بي.أو التلفزيونية عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكرى والحكومى الإسرائيلى، قال إن هذا سيكون " طموحا عاليا ".

وقال: "أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير، سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".