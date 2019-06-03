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دعوات للحكومة الأفغانية وحركة طالبان للاتفاق على وقف إطلاق النار خلال العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:48 ص
دعوات للحكومة الأفغانية وحركة طالبان للاتفاق على وقف إطلاق النار خلال العيد حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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دعا علماء الدين وسكان إقليمى جوزجان، وباكتيا فى شمال وشرق أفغانستان، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، أن العشرات من سكان جوزجان، وعلماء الدين احتشدوا فى مدينة شبرهان لدعوة الحكومة الأفغانية إلى الإسراع فى جهودها من أجل السلام، وفى الوقت ذاته تنفيذ تدابير أمنية مشددة خلال أيام العيد.

من جانبه، قال الباحث الدينى بإقليم جوزجان أحمد شاه " إن المطلب الوحيد للشيوخ والعلماء فى هذا التجمع هو أنه على الأطراف المتحاربة الاتفاق على وقف إطلاق النار خلال أيام العيد على الأقل".

واحتشد سكان إقليم باكتيا بشرق أفغانستان فى مدينة غارديز لدعوة طالبان إلى الاستجابة لمطالب الأفغان بوقف إطلاق النار على الأقل خلال أيام العيد.

وقال أحد سكان باكتيا عبد الله سيال "نحن نريد السلام، نريد وقف دائم لإطلاق النار، وندعو طالبان إلى إعلان الهدنة خلال العيد كما فعلوا العام الماضى".

 


افغانستان

حركه طالبان

عيد الفطر

الحكومه الافغانيه

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