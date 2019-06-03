سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الطقس فى الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية ورياح نشطة فى الكويت والبحرين

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية ورياح نشطة فى الكويت والبحرين الطقس فى مكة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تستمر هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، وترتفع درجات الحرارة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف و حائل، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية الشرقية، القصيم والرياض ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبى، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حسن ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة، العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية. العظمى 80 % .. والصغرى 15%..

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقسا حارا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الغربية 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة والبحر خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع موج البحر من 2 إلى 4 قدم.

الإمارات

الطقس فى الإمارات اليوم صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا ورطب على بعض المناطق الغربية الساحلية والداخلية خلال الليل، مع فرصة لتشكل الضباب، والرياخ خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا على المناطق الداخلية.

حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية 18 – 30 كم/س وتصل إلى 38 كم/س أحيانا.

طقس الإمارات
طقس الإمارات

الطقس فى الخليج

السعودية

امطار رعدية

الكويت

طقس حار

البحرين

حالة الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين والإمارات

الأحد، 26 مايو 2019 01:48 م

الطقس فى الخليج.. استمرار هطول الأمطار فى السعودية ورطب وحار فى البحرين

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى البحرين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى البحرين

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. موجة حارة بالبحرين وهطول أمطار على المرتفعات بالسعودية

الخميس، 30 مايو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. استمرار الموجة الحارة فى معظم دول المنطقة

الجمعة، 31 مايو 2019 08:07 ص

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

تعرف على الإجراءات الوقائية من داء الكلب بعد التعرض للعض × 5 معلومات

بعد طلب ميسى.. برشلونة يُغرى باريس سان جيرمان بصفقة تبادلية لإعادة نيمار

بعد طلب ميسى.. برشلونة يُغرى باريس سان جيرمان بصفقة تبادلية لإعادة نيمار

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح

كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة