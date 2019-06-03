سفارة المملكة بالفلبين تؤكد أن البحث عن الطيار السعودى المفقود مازال مستمرا

كتب محمد تهامى زكى

أصدرت السفارة السعودية فى الفلبين، بيانا جديدا حول الطيار السعودى المفقود عبد الله الشريف، منذ الجمعة 18 مايو الماضى.

وقالت السفارة، من خلال بيان رسمى أصدرته عبر حسابها على تويتر، إن وفداً رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة "ميندورو" الجارى البحث فيها عن الطيار المفقود، للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التى تقوم بها السلطات الفلبينية، والاطلاع على جميع إجراءات البحث التى تمت منذ فقدان الطائرة 18 مايو الماضى وحتى الآن.



بيان السفارة السعودية

وأوضح البيان، أن وفد السفارة شارك فى وضع الخطة التالية للبحث والتحرى والتى تتمثل فى البحث عن الممرات المائية و11منطقة برية، على أن تشمل المناطق التى يسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أنه نظراً للوضع الأمنى غير المستقر فى تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن الشريف بنقلهم إلى مانيلا، مؤكدةً أنها سوف تستمر ببذل كافة الجهود للبحث بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة.



اجتماع عناصر السفارة مع فريق البحث الفلبينى

ودعت السفارة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة حتى لا تؤثر على مجريات التحقيق.



أعضاء السفارة مع فريق البحث الفلبينى

وكانت طائرة تدريب فلبينية اختفت منذ الجمعة 18 مايو، وعلى متنها طيار فلبينى وآخر سعودى تحت التدريب فى منطقة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية، وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبينى بعمليات البحث والإنقاذ.