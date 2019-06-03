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معارض قطرى: الخليج اتفق على حماية أمنه ونظام تميم اختار صف الإرهاب الإيرانى

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:36 ص
معارض قطرى: الخليج اتفق على حماية أمنه ونظام تميم اختار صف الإرهاب الإيرانى المعارض القطرى سلطان بن سحيم
كتب محمد تهامى زكى

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أكد المعارض القطرى سلطان بن سحيم، أن الخليج اتفق على حماية أمنه من إرهاب إيران، لكن نظام قطر اختار صف الإرهاب الإيرانى.

 

وقال بن سحيم عبر حسابه على تويتر: "اتفق الخليج على حماية أمنه من إرهاب إيران فاختار نظام قطر صف الإرهاب الإيرانى، اتفق العرب على إدانة إيران فكان لسان نظام قطر فارسى، أخزاهم الله وأنقذ قطر وأهلها منهم، فو الله إن قطر عربية أصيلة لا ترضى الضيم وإن نمق منهم فاسق فهو لا يمثلهم ولن يبقى بينهم".

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وأضاف بن سحيم: "والله ثم والله لن تكون قطر خنجراً إيرانياً إرهابيا موجهاً إلى الخليج وأهله وإن ظن الفاسقون ذلك، وكما بترت الإصبع الإخوانية فستلحقها إصبع نظام الملالى، ولن يرضى القطريون وهم العرب المسلمون أن تكون دوحتهم كرة تتقاذفها تركيا وإيران ضد دينهم ووطنهم وأهلهم".
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وتابع بن سحيم: "أبارك للمئات من إخوانى القطريين الذين يتدفقون تباعاً لأداء العمرة طاعة لربهم وإن كره الظالمون الذين نصبوا لهم المصائد، اللهم تقبل منهم ونجهم من كيد المتربصين، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وأخى الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما بضيوف الرحمن، وتسهيلهما كل عقبة أمامهم".

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واختتم بن سحيم سلسلة تغريداته، قائلا: "بجهود خادم الحرمين الشريفين وأخى الأمير محمد بن سلمان اجتمعت كلمة الخليج والعرب والمسلمين لأول مرة على نبذ الإرهاب وتنمية المجتمعات الإسلامية فما شذ عنهم سوى دعاة التدمير والإرهاب، وللأسف كان نظام قطر فى كل ذلك لهم تابعا وللخليج معاديا، وللعروبة ناكراً، وللإسلام الحق مجافيا".

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