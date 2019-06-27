باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بسحب سفيرها لدى إسرائيل.. اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة.. ألمانيا تعتقل مشتبه به فى تنفيذ عمل إرهابى

وكالات

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على الساحة العالمية والعربية، أهمها اللقاء الذى جمع بين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والشيف السعودية لمى الجحدلى، فى حين أكدت العراق حيادها فى التوترات الحالية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى الوقت الذى طالبت فيه الخارجية الفلسطينية بسحب سفيرها لدى إسرائيل.

شيف سعودية تكشف تفاصيل لقاءها مع محمد بن سلمان بمطعم فى جدة

كشفت الشيف السعودية لمى الجحدلى، تفاصيل لقاء جمعها مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بعد أن انتشرت صورة تظهرها معه فى مطعم بمدينة جدة، غربي المملكة. وحسب إرم نيوز، قالت الشيف إنها قدمت للأمير الشاب طبقًا من لحم الواغيو نيو ستايل، إضافة إلى السلطة التى يفضلها، وسألته عن رأيه فأبدى إعجابه الشديد بمذاق أطباقها.

نائب رئيس الوزراء: العراق لن ينحاز لأى طرف فى التوتر بالشرق الأوسط

قال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقى اليوم الخميس إن العراق لن ينحاز إلى أى طرف وسط التوتر الحالى بالشرق الأوسط، فى وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 فلسطينيا، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فى مدن وبلدات ومخيمات مختلفة بمحافظات الضفة الغربية، وطالت أسرى محررين.

الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بسحب سفيرها لدى إسرائيل

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية بسحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلى ديفيد فريدمان، لخطورته على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبنانى الشيخ نعيم قاسم إن الجماعة الشيعية المدعومة من إيران تعتقد أن حربا أمريكية على إيران "مستبعدة" لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.

اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة

اعتقلت السلطات المكسيكية طفل متورط فى عملية اختطاف امرأة كان يرافقها ابنها البالغ من العمر 5 سنوات فى مكسيكو سيتى.

لرفضها التقاط صورة تذكارية.. 3 ركاب يعتدون بالضرب على مضيفة فيتنامية

اعتدى 3 ركاب بالضرب على مضيفة طيران خطوط Vietjet Air ‎ الفيتنامية لأنها رفضت تنفيذ طلبهم بالتقاط صور تذكارية معهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الحادث وقع فى مطار "سوان ثي" الفيتنامى، عندما رفضت المضيفة الجوية، لي تهي جيانج، الوقوف إلى جانب الركاب الثلاثة: لي فان هي ولي ترونج دو وفام هو آن، لالتقاط صورة معهم، لهذا انهالوا عليها بالضرب.

حرائق الغابات تجتاح إقليم كتالونيا الإسبانى . أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، انتشار حرائق الغابات بإقليم كتالونيا فى مساحة تقدر بأربعة آلاف هكتار، مرجحة تزايد انتشارها بسبب موجة ارتفاع درجات الحرارة التى تضرب البلاد

ألمانيا تقبض على مشتبه به فى تنفيذ هجوم باريس الإرهابى

ألقت قوات الأمن في ألمانيا، اليوم الخميس، القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط ،وقال الادعاء العام الألماني في مدينة "دريسدن" إن المتهم وهو بوسني يبلغ من العمر 39 عاماً، قيد الاحتجاز المؤقت قبل تسليمه للسلطات الفرنسية، استجابة لمذكرة اعتقال أوروبية بحقه.

الأمير ويليام: لا مشكلة لدى إذا كان أطفالى مثليين

قال الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا أليزابيث، أن لا مشكلة بالنسبة له تماما إذا كان أطفاله مثليين أو متحولين جنسياً.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، ففى حديثه أثناء زيارة لصندوق ألبرت كينيدى، الذى يساعد الشباب المثليين والمتحولين جنسياً، قال دوق كامبريدج إنه سيكون "بخير تماما" إذا كان أطفاله مثليين أو متحولين جنسياً، لكنه أضاف بأنه سيكون قلقًا بشأن "الاضطهاد" الذى قد يواجهونه.