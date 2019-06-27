سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 01:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بسحب سفيرها لدى إسرائيل.. اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة.. ألمانيا تعتقل مشتبه به فى تنفيذ عمل إرهابى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:06 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بسحب سفيرها لدى إسرائيل.. اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة.. ألمانيا تعتقل مشتبه به فى تنفيذ عمل إرهابى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على الساحة العالمية والعربية، أهمها اللقاء الذى جمع بين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والشيف السعودية لمى الجحدلى، فى حين أكدت العراق حيادها فى التوترات الحالية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى الوقت الذى طالبت فيه الخارجية الفلسطينية بسحب سفيرها لدى إسرائيل.

 

شيف سعودية تكشف تفاصيل لقاءها مع محمد بن سلمان بمطعم فى جدة

كشفت الشيف السعودية لمى الجحدلى، تفاصيل لقاء جمعها مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بعد أن انتشرت صورة تظهرها معه فى مطعم بمدينة جدة، غربي المملكة. وحسب إرم نيوز، قالت الشيف إنها قدمت للأمير الشاب طبقًا من لحم الواغيو نيو ستايل، إضافة إلى السلطة التى يفضلها، وسألته عن رأيه فأبدى إعجابه الشديد بمذاق أطباقها.

 

نائب رئيس الوزراء: العراق لن ينحاز لأى طرف فى التوتر بالشرق الأوسط

قال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقى اليوم الخميس إن العراق لن ينحاز إلى أى طرف وسط التوتر الحالى بالشرق الأوسط، فى وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 فلسطينيا، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فى مدن وبلدات ومخيمات مختلفة بمحافظات الضفة الغربية، وطالت أسرى محررين.

الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بسحب سفيرها لدى إسرائيل

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية بسحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلى ديفيد فريدمان، لخطورته على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران

 قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبنانى الشيخ نعيم قاسم إن الجماعة الشيعية المدعومة من إيران تعتقد أن حربا أمريكية على إيران "مستبعدة" لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.

اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة

اعتقلت السلطات المكسيكية طفل متورط فى عملية اختطاف امرأة كان يرافقها ابنها البالغ من العمر 5 سنوات فى مكسيكو سيتى.

لرفضها التقاط صورة تذكارية.. 3 ركاب يعتدون بالضرب على مضيفة فيتنامية

اعتدى 3 ركاب بالضرب على مضيفة طيران خطوط Vietjet Air ‎ الفيتنامية لأنها رفضت تنفيذ طلبهم بالتقاط صور تذكارية معهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الحادث وقع فى مطار "سوان ثي" الفيتنامى، عندما رفضت المضيفة الجوية، لي تهي جيانج، الوقوف إلى جانب الركاب الثلاثة: لي فان هي ولي ترونج دو وفام هو آن، لالتقاط صورة معهم، لهذا انهالوا عليها بالضرب.

123
 
حرائق الغابات تجتاح إقليم كتالونيا الإسبانى
 
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، انتشار حرائق الغابات بإقليم كتالونيا فى مساحة تقدر بأربعة آلاف هكتار، مرجحة تزايد انتشارها بسبب موجة ارتفاع درجات الحرارة التى تضرب البلاد.
 

ألمانيا تقبض على مشتبه به فى تنفيذ هجوم باريس الإرهابى

ألقت قوات الأمن في ألمانيا، اليوم الخميس، القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط ،وقال الادعاء العام الألماني في مدينة "دريسدن" إن المتهم وهو بوسني يبلغ من العمر 39 عاماً، قيد الاحتجاز المؤقت قبل تسليمه للسلطات الفرنسية، استجابة لمذكرة اعتقال أوروبية بحقه.

الأمير ويليام: لا مشكلة لدى إذا كان أطفالى مثليين

قال الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا أليزابيث، أن لا مشكلة بالنسبة له تماما إذا كان أطفاله مثليين أو متحولين جنسياً.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، ففى حديثه أثناء زيارة لصندوق ألبرت كينيدى، الذى يساعد الشباب المثليين والمتحولين جنسياً، قال دوق كامبريدج إنه سيكون "بخير تماما" إذا كان أطفاله مثليين أو متحولين جنسياً، لكنه أضاف بأنه سيكون قلقًا بشأن "الاضطهاد" الذى قد يواجهونه.

 

قال متحدث باسم حزب سياسى فى أمهرة اليوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على 56 عضوا بالحزب عقب محاولة انقلاب بالولاية.

وحدثت الاعتقالات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسبما قال كريستيان تاديلى المتحدث باسم حركة أمهرة الوطنية التى زادت شعبيتها بين المجموعة العرقية التى تشكل حوالى ربع سكان إثيوبيا.

 
 
 

باختصار

السعودية

الولايات المتحدة

إثيوبيا

الأمير وليام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة..سيدة فرنسا الأولى تخلع حذائها فى طوكيو.. الحكم على "أم نوتيلا" بالسجن أربع سنوات..مصرع 16 وإصابة 75 داخل ملعب فى مدغشقر

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. كولومبيا تنتج أكبر كمية من الكوكايين فى العالم.. لأول مرة منذ 43 عاما سريلانكا توافق على تطبيق عقوبة الإعدام.. وقوات الاحتلال تدهس فلسطينيا فى رام الله

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:01 م

باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.. المجلس العسكرى السودانى: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستورى.. روحانى: لا نبحث عن الحرب

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:32 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. مسلمات فرنسا يخترقن حظر البوركينى.. 2.4 مليون جنيه استرلينى تكلفة إعادة تجهيز منزل الأمير هارى وزوجته.. ولأول مرة سيدة تقود فرقة مشاة بالجيش الأمريكى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة