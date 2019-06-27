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نائب رئيس الوزراء: العراق لن ينحاز لأى طرف فى التوتر بالشرق الأوسط

الخميس، 27 يونيو 2019 11:52 ص
نائب رئيس الوزراء: العراق لن ينحاز لأى طرف فى التوتر بالشرق الأوسط نائب رئيس الوزراء العراقى ثامر الغضبان
رويترز

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قال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقى اليوم الخميس إن العراق لن ينحاز إلى أى طرف وسط التوتر الحالى بالشرق الأوسط، فى وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف الغضبان، وهو أيضا وزير النفط العراقى، متحدثا فى لندن "لن ننحاز إلى بلدان بعينها أو نكون طرفا فى تحالف ضد دول أخرى".

وتابع قائلا فى مؤتمر بشأن نفط العراق تنظمه شركة (سى.دبليو.سى) إن الأحداث التى وقعت فى الآونة الأخيرة بالشرق الأوسط، خاصة فى خليج عمان "تشكل تهديدا خطيرا للسلام فى المنطقة ولمرور ناقلات النفط فى مضيق هرمز بحرية ودون انقطاع".

 

 

 


العراق

ثامر الغضبان

أمريكا وإيران

التوتر الأمريكى الإيرانى

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