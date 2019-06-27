حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران

رويترز

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبنانى الشيخ نعيم قاسم إن الجماعة الشيعية المدعومة من إيران تعتقد أن حربا أمريكية على إيران "مستبعدة" لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.

وأبلغ قاسم صحيفة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "لا يحتاج الحرب".

وأضاف "إنه لا يستفيد من حرب يمكنه أن يبدأها، لكن لا يستطيع ضبط نتائجها وهى يمكن أن تبدأ مع إيران، لكن يمكن ان يصاحبها اشتعال المنطقة".

وكان زعيم حزب الله، وهو جماعة مسلحة أسسها الحرس الثورى الإيرانى عام 1982، قال الشهر الماضى إن من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة حربا على طهران لما ستدفعه واشنطن من ثمن باهظ.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن أي حرب بين إيران والولايات المتحدة ستكون سريعة، لكنه أكد مجددا رغبته في تجنب مواجهة عسكرية وذلك على الرغم من انتقاده قادة طهران.