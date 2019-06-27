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حرائق الغابات تجتاح إقليم كتالونيا الإسبانى

الخميس، 27 يونيو 2019 12:57 م
حرائق الغابات تجتاح إقليم كتالونيا الإسبانى حرائق الغابات _ صورة أرشيفية
مدريد /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، انتشار حرائق الغابات بإقليم كتالونيا فى مساحة تقدر بأربعة آلاف هكتار، مرجحة تزايد انتشارها بسبب موجة ارتفاع درجات الحرارة التى تضرب البلاد.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن الحكومة الإقليمية قولها إن حرائق الغابات هى الأسوأ التى تشهدها المنطقة منذ 20 عاما، مضيفة أنه تم إجلاء قرابة 30 شخصا من بيوت بالمناطق المتضررة.

وترجح سلطات الإطفاء اتساع المنطقة المتضررة إلى 20 ألف هكتار نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة، فيما يجرى استخدام طائرات مروحية للسيطرة على الحريق، يشار إلى أن عدد من الدول الأخرى بغرب أوروبا تواجه موجة حارة حاليا منها فرنسا وألمانيا.

 


حرائق الغابات

إقليم كتالونيا الإسبانى

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