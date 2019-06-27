الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 فلسطينيا، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فى مدن وبلدات ومخيمات مختلفة بمحافظات الضفة الغربية، وطالت أسرى محررين.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من محافظة (جنين) بينهم أسير محرر، بالإضافة إلى 6 آخرين من (رام الله) و2 من (نابلس) و2 من (طوباس).

وفى السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل فى بلدة كوبر شمال غرب (رام الله) واندلعت مواجهات بين القوات ومواطنين، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين.. كما داهمت القوات بلدة (بيت امر) شمال الخليل، واقتحمت منطقة (ثغرة الشبك) المحاذية لبيت البركة المستولى عليه من قبل المستوطنين.