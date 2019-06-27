الأمير ويليام: لا مشكلة لدى إذا كان أطفالى مثليين

كتبت: إنجى مجدى

قال الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا أليزابيث، أن لا مشكلة بالنسبة له تماما إذا كان أطفاله مثليين أو متحولين جنسياً.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، ففى حديثه أثناء زيارة لصندوق ألبرت كينيدى، الذى يساعد الشباب المثليين والمتحولين جنسياً، قال دوق كامبريدج إنه سيكون "بخير تماما" إذا كان أطفاله مثليين أو متحولين جنسياً، لكنه أضاف بأنه سيكون قلقًا بشأن "الاضطهاد" الذى قد يواجهونه.

وأضاف ويليام، الذى طالما أعرب عن دعمه لحقوق المثليين، أنه يفكر فى الأمر منذ أن أصبح اب. وفى 2016 أصبح دوق كامبريدج أول عضو فى العائلة المالكة فى المملكة المتحدة تظهر صورته على غلاف مجلة للمثليين عندما اجرى مقابلة مع مجلة "اتيتيود".