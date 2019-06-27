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شيف سعودية تكشف تفاصيل لقاءها مع محمد بن سلمان بمطعم فى جدة

الخميس، 27 يونيو 2019 11:51 ص
شيف سعودية تكشف تفاصيل لقاءها مع محمد بن سلمان بمطعم فى جدة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
وكالات الأنباء

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كشفت الشيف السعودية لمى الجحدلى، تفاصيل لقاء جمعها مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بعد أن انتشرت صورة تظهرها معه فى مطعم بمدينة جدة، غربي المملكة.

 

وحسب إرم نيوز، قالت الشيف إنها قدمت للأمير الشاب طبقًا من لحم الواغيو نيو ستايل، إضافة إلى السلطة التى يفضلها، وسألته عن رأيه فأبدى إعجابه الشديد بمذاق أطباقها.

 

وأضافت، كنت متدربة في أحد المطاعم الشهيرة فى دبي، وحين طلبوني في موسم جدة للعمل كأول شيف سعودية لم أتأخر، وتشرفت بإعداد أطباق ولي العهد مشيرة إلى أن لقاءها بالأمير محمد رفع معنويات الشباب في مختلف المهن والتخصصات .

 

وتحدثت عن بداية اهتمامها بالطهي قائلة، بدأت فكرة طهي المأكولات العالمية من المنزل لتذوق أشهر الأطباق العالمية دون عناء السفر، واكتشفت شغفي واهتمامي بالأطباق العالمية، ومن خلالها طورت نفسي عبر البحث العميق بشغف في صفحات الإنترنت، إضافة إلى قراءة الكتب ومشاهدة الفيديوهات .

 

وأضافت لم أتوقف عند كسب إعجاب من حولي من العائلة والأصدقاء والجيران، بل قررت أن أحصل على شهادتي من معهد لوكوردون بلو المتخصص في فنون الطبخ والتغذية من لندن، لأكمل مشواري وأحقق حلمي أن أصبح شيفًا عالمية .

 


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محمد بن سلمان

دبى

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