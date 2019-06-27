شرطة إثيوبيا تعتقل 56 عضوا بحزب سياسى فى أمهرة

رويترز

قال متحدث باسم حزب سياسى فى أمهرة اليوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على 56 عضوا بالحزب عقب محاولة انقلاب بالولاية.

وحدثت الاعتقالات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسبما قال كريستيان تاديلى المتحدث باسم حركة أمهرة الوطنية التى زادت شعبيتها بين المجموعة العرقية التى تشكل حوالى ربع سكان إثيوبيا.

ومنذ تأسيس الحزب العام الماضى، أصبح منافسا لحزب يمثل أمهرة فى الائتلاف الحاكم. وقد أدان الحزب العنف الذى شهدته الولاية وينفى أى صلة له بمحاولة الاستيلاء على السلطة بها.

ولم ترد الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء على طلب بالتعليق.