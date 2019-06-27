ألمانيا تقبض على مشتبه به فى تنفيذ هجوم باريس الإرهابى

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

ألقت قوات الأمن في ألمانيا، اليوم الخميس، القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط ،وقال الادعاء العام الألماني في مدينة "دريسدن" إن المتهم وهو بوسني يبلغ من العمر 39 عاماً، قيد الاحتجاز المؤقت قبل تسليمه للسلطات الفرنسية، استجابة لمذكرة اعتقال أوروبية بحقه.





ولفت المشتبه به أنظار المحققين في ألمانيا فى إطار التحقيق في قضية مخالفة لقانون حيازة الأسلحة، والتي يتم التحقيق فيها ضد اثنين من مواطنيه، وشهدت باريس سلسلة هجمات إرهابية منسقة شملت عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن مساء يوم 13 نوفمبر 2015، تحديداً في الدائرة العاشرة والحادية عشرة في مسرح باتاكلان وشارع بيشا وشارع أليبار وشارع دي شارون.





وأسفرت الهجمات عن مقتل 130 شخصاً، وإصابة أكثر من 200. في حين لقي 8 متطرفين من منفذي الهجمات حتفهم، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات.