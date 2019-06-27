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اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:05 م
اعتقال مراهق فى المكسيك بتهمة اختطاف وقتل امرأة
كتبت فاطمة شوقى

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اعتقلت السلطات المكسيكية طفل متورط فى عملية اختطاف امرأة كان يرافقها ابنها البالغ من العمر 5 سنوات فى مكسيكو سيتى.

ووفقا لصحيفة "ديباتى" المكسيكية قدم المدعى العام مذكرة توقيف بحق القاصر الذى يبلغ من العمر 17 عاما بتهمة اختطاف امرأة وترك ابنها امام مركز للتسوق جنوب العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد يومين من الاختطاف تلقت عائلة المرأة مكالمات هاتفية للمطالبة بالمال مقابل إطلاق سراحها ، ثم تم العثور على المرأة فيما بعد مقتولة بعيار نارى.

وأقام رجال شرطة التحقيق ، الذين كلفوا بمكتب التحقيق الخاص بالمدعى العام لرعاية الأطفال والمراهقين ، مشاركة قاصر ، وطُلب من القاضى مراقبة طلب توقيف بتدبير احترازى لمدة 50 يوما.

 

 


المكسيك

اختطاف

طفل

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حادث

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