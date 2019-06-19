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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية 12 ظهرا.. التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية..إجلاء مواطنين خوفا من تسونامى فى اليابان.. الحرب على الإرهاب فى سوريا تدخل مرحلتها النهائية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:59 ص
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية 12 ظهرا.. التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية..إجلاء مواطنين خوفا من تسونامى فى اليابان.. الحرب على الإرهاب فى سوريا تدخل مرحلتها النهائية باختصار
كتب محمد تهامى زكى

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شهدت الساحة العالمية والعربية على مدار الساعات القليلة الماضية أحداثا متعددة كان أبرزها إجلاء مواطنين لمراكز إيواء تخوفا من تسونامى بسبب زلزال فى اليابان، ونجاح التحالف العربى فى إسقاط طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية وأيضا تعليق ناسا لبرنامج الرحلات لأجل غير مسمى بعد انفجار تاكسى الفضاء.

 

إجلاء مواطنين لمراكز إيواء تخوفا من تسونامى بسبب زلزال فى اليابان

تسبب زلزال وقع بالقرب من محطة تسيروكا في تسوروكا بولاية ياماجاتا باليابان، الثلاثاء، بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، عدة خسائر مادية، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية جراء الزلزال الذى وقع على بعد 85 كيلومترا شمال شرقى جزيرة هونشو، قبالة ساحل اليابان.

زلزال فى اليابان
زلزال فى اليابان

 

نقل مواطنين لمركز إيواء فى اليابان بسبب زلزال
نقل مواطنين لمركز إيواء فى اليابان بسبب زلزال

 

التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربى، الأربعاء، نجاح قواته الجوية فى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية، تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية.

 

ترامب يلقى خطاب حملته الانتخابية أمام مؤيديه فى فلوريدا

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى مقر حملته الانتخابية فى مدينة أورلاند، بولاية فلوريدا، برفقة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، واستهل ترامب المؤتمر الانتخابى بتحية مؤيديه، تلا ذلك كلمة لزوجته ميلانيا، ثم ألقى الرئيس الأمريكى خطابه الانتخابى عارضًا رؤيته للسنوات القادمة على حشد من مؤيديه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

البرلمان العربى يطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى أن هناك مشروع قرار أمام جلسة البرلمان المقررة اليوم الأربعاء، بدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف مليشيات الحوثى كجماعة إرهابية.

 

أمين عام الأمم المتحدة يطلق خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية

أطلق انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، استراتيجية وخطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية، مطالبا بتعاون أوسع من الدول الأعضاء والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والقطاع الخاص فى هذا الشأن.

 

بعد انفجار تاكسى الفضاء.. ناسا تعلن تعليق برنامج الرحلات لأجل غير مسمى

قال مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أمس، الثلاثاء، إن الانفجار الذى دمر فى أبريل  (تاكسى الفضاء) الذى صنعته شركة سبيس إكس سيؤجل "دون شك" تحرك ناسا نحو إعادة إرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية من أراض أمريكية هذا العام.

سفير سوريا بموسكو: الحرب على الإرهاب تدخل مرحلتها النهائية

قال السفير السورى لدى روسيا رياض حداد، إن الحرب على الإرهاب فى سوريا تدخل مرحلتها النهائية، لكن المسلحين يهرعون إلى بلدان مختلفة حول العالم لشن هجمات هناك " .

 

مفوضية شئون اللاجئين: أعداد النازحين حول العالم تصل لـ 70 مليون شخص

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى تقرير سنوى نشرته اليوم الأربعاء، فى جنيف يتناول اتجاهات واعداد اللاجئين والنازحين فى العالم ان عدد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والنزاعات تجاوز 70 مليون شخص فى عام 2018 واشارت المنظمة الدولية الى ان هذا هو أعلى مستوى تشهده المفوضية منذ ما يقرب من 70 عاما على تأسيسها .

التحقيقات الروسية: اعتقال شخصين للاشتباه فى تمويلهما لتنظيم داعش الإرهابى

قالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو "إنه تم اعتقال شخصين يشتبه بقيامهما بالتمويل والترويج للأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش فى موسكو.

رئيس وزراء اليابان: لا أفكر فى حل مجلس النواب لإجراء انتخابات

قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الأربعاء، إنه لا يفكر فى حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكان آبي يتحدث في البرلمان ردا على سؤال من المعارضة. وثارت تكهنات بشأن احتمال دعوة آبي لانتخابات لشغل مقاعد مجلس النواب تزامنا مع انتخابات مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، التي يتعين إجراؤها هذا الصيف.

حسن روحانى: إيران لن تتفاوض مع أمريكا تحت الضغط

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأربعاء إن تقليص بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووى يمثل الحد الأدنى من الإجراءات التى يمكن أن تتخذها طهران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

الصين تؤكد ضرورة التزام عمليات حفظ السلام الدولية بميثاق الأمم المتحدة

أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو، ضرورة التزام عمليات حفظ السلام الدولية بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وقال تاو، فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم، إنه ينبغى احترام سيادة الدول المضيفة وقيادتها والتواصل معها ومع الأطراف المعنية لكسب ثقتها فى جميع مراحل نشر القوات، مشدد على معالجة القضايا ذات الصلة من خلال المشاورات وفى الوقت المناسب.

 

الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا، حيث تتوقع الأرصاد فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين، هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على البلدان الأربعة.

 

مقالات صحف الخليج.. مصطفى فحص: طهران تتحدى الملل.. توبين هارشو: الهدف الآن ليس الدبلوماسية مع إيران وإنما تجنب الحرب.. أيمن سمير: أوروبا وسيناريو الحرب الخاطفة.. عبدالله المدنى: الوساطة التى فشلت قبل أن تبدأ
تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا أبرزها إصابة إيران بالملل الاستراتيجى، وهدف أمريكا الدبلوماسية مع إيران وتجنب الحرب، وفشل اليابان فى الوساطة بين أمريكا وإيران.

 


باختصار

زلزال

اليابان

تسونامى اليابان

امريكا

الصين

طائرة مسيرة

طائرة متفجرات

التحالف العربى

اليمن

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