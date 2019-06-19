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صور.. ترامب يلقى خطاب حملته الانتخابية أمام مؤيديه فى فلوريدا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:08 ص
صور.. ترامب يلقى خطاب حملته الانتخابية أمام مؤيديه فى فلوريدا دونالد ترامب يطلق حملته الانتخابية
كتب محمد رضا

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى مقر حملته الانتخابية فى مدينة أورلاند، بولاية فلوريدا، برفقة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، واستهل ترامب المؤتمر الانتخابى بتحية مؤيديه، تلا ذلك كلمة لزوجته ميلانيا، ثم ألقى الرئيس الأمريكى خطابه الانتخابى عارضًا رؤيته للسنوات القادمة على حشد من مؤيديه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وشارك المنصة الرئيسية إلى جانب ترامب وميلانيا، نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وزوجته كارين بنس، فيما حرصت تيفانى ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى، على حضور المؤتمر الانتخابى برفقة صديقها مايكل بولس، كذلك كان من بين الحضور ستيفانى جريشام ، المتحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وكبير مستشارى البيت الأبيض كيليان كونواى.

الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب
الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب

 

ميلانيا تلقى كلمة فى المؤتمر الجماهيرى للرئيس ترامب
ميلانيا تلقى كلمة فى المؤتمر الجماهيرى للرئيس ترامب

 

مايك بنس وزوجته كارين بنس
مايك بنس وزوجته كارين بنس

 

كان ترامب قد أعلن على "تويتر"، فى بداية هذا الشهر أنه سينظم تجمعاً حاشداً مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وزوجته كارين بنس، فى "أمواى سنتر" يمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، فيما، كشف استطلاع للرأى عن أن غالبية الناخبين الأمريكيين الذين يميلون للديمقراطيين يشعرون بالقلق إزاء قدرة المرشحات على هزيمة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

ووجد الاستطلاع الذى أجرته صحيفة "ذا دايلى بيست"، أن أكثر من ثلاثة أرباع الديمقراطيين قالوا إن النوع والتحيز الجنسى كانا من العوامل التى تسببت فى هزيمة هيلارى كلينتون فى انتخابات 2016، كما أن نسبة كبيرة من الناخبين الذكور الذين يمليون لليسار لا يثقون فى قدرة امرأة على هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.

وقال نحو 20% من الرجال الذين يمليون للحزب الديمقراطى أو المستقلين أنهم يتفقون مع القول بأن النساء أقل كفاءة من الرجال فى السياسة، بحسب استطلاع دايلى بيست.

ترامب يحيى مؤيديه فى المؤتمر الانتخابى
ترامب يحيى مؤيديه فى المؤتمر الانتخابى

 

ترامب يلقى كلمة خلال مؤتمره الانتخابى
ترامب يلقى كلمة خلال مؤتمره الانتخابى

 

ترامب يستعد لإلقاء كلمة فى المؤتمر الانتخابى
ترامب يستعد لإلقاء كلمة فى المؤتمر الانتخابى

 

وتقول مجلة "نيوزويك"، إنه على الرغم من أن مجموعة كبيرة من الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن الرجال الذيني يمليون للجمهوريين أقل قلقا من الديمقراطيين بشأن وجود ما يكفى من النساء فى المناصب السياسية الكبرى، إلا أن أن استطلاع إبسوس أشار إلى أن المرشحات الديمقراطيات ومنهم السيناتورز إليزابيث وارين وكيريستين جيليبراند وكالاملا هاريس واجهن أوقاتا أصعب لإقناع الناخبين أن باستطاعتهن هزيمة ترامب فى الانتخابات العامة.

ووفقا للاستطلاع، فإن 39% من الناخبين الديمقراطيين والمستقلين يقولون إن المرشحان يواجهن وقتا أصعب أمام ترامب مقارنة بنظرائهن الرجال.

وقالت جين بالميرى، التى كانت مستشارة بارزة فى حملة كلينتون 2016، إن الديمقراطيين لديهم صدمة كبيرة بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الماضية ويتشككون بأن الناخبين لا يشعرون بالارتياح إزاء المرشحات النساء، إلا أن السجل الحقيقى هو أمر مختلف.

ترامب يقف أمام مؤيديه فى المؤتمر الانتخابى
ترامب يقف أمام مؤيديه فى المؤتمر الانتخابى

 

المؤتمر الانتخابى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
المؤتمر الانتخابى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

ترامب وميلانيا إلى جانب مايك بنس وزوجته
ترامب وميلانيا إلى جانب مايك بنس وزوجته

 

أحد مؤيدى ترامب يرفع لافتة لدعمه لأربعة أعوام أخرى
أحد مؤيدى ترامب يرفع لافتة لدعمه لأربعة أعوام أخرى

 

لافتات تأييد ترامب فى الانتخابات الرئاسية
لافتات تأييد ترامب فى الانتخابات الرئاسية

 

تيفانى ترامب وصديقها مايكل بولس يحضران المؤتمر الانتخابى
تيفانى ترامب وصديقها مايكل بولس يحضران المؤتمر الانتخابى

 

ستيفانى جريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب
ستيفانى جريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب

 

مؤيدو ترامب يشاركون فى المؤتمر الانتخابى
مؤيدو ترامب يشاركون فى المؤتمر الانتخابى

 

ميلانيا ترامب تؤازر زوجها فى مؤتمره الانتخابى
ميلانيا ترامب تؤازر زوجها فى مؤتمره الانتخابى

 

الرئيس الأمريكى خلال مؤتمره الانتخابى فى فلوريدا
الرئيس الأمريكى خلال مؤتمره الانتخابى فى فلوريدا

 


دونالد ترامب

ميلانيا ترامب

انتخابات الرئاسة الامريكية

مايك بنس

نائب الرئيس الامريكى

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