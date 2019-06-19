التحقيقات الروسية: اعتقال شخصين للاشتباه فى تمويلهما لتنظيم داعش الإرهابى

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو "إنه تم اعتقال شخصين يشتبه بقيامهما بالتمويل والترويج للأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش فى موسكو.

وأضافت بيترينكو - خلال التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بتمويل مواطنين روس لأنشطة داعش، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، "أنه من عام 2014 إلى سبتمبر 2017، نظم أعضاء فى تنظيم داعش ومواطنون روس فى سوريا، عملية تمويل لأنشطة إرهابية، وللقيام بذلك جذبوا سكان داغستان، الذين نظموا مراكز جمع الأموال فى روسيا عن طريق أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية، وكذلك إيصال الأموال إلى مناطق فى سوريا يسيطر عليها التنظيم".



وتابعت "ونتيجة لذلك، جمع هؤلاء الأشخاص ما لا يقل عن ثمانية ملايين (روبل) من أكثر من 200 شخص من مناطق شمال القوقاز ومنطقة سيبيريا وأورال الفيدرالية، بما في ذلك جمعوا المال من أشخاص مشتبه بارتكاب جرائم إرهابية التوجه".. مضيفة: "خلال إجراءات التحقيق فى موسكو، اعتقل شخصان للاشتباه في ارتكابهما جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي (دعم الأنشطة الإرهابية)".



وأشارت إلى أن التحقيق يحدد دور المشتبه بهم وأفعالهم في تمويل الإرهاب، ويتحقق من تورطهم في جرائم أخرى لا تتعلق بالقضية الجنائية قيد التحقيق، بالإضافة إلى ذلك، يتم بحث تورط شخص آخر تم التعرف عليه فى جريمة مماثلة، ويتم اتخاذ تدابير فعالة لتحديد شركاء آخرين فى الجريمة.