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صور.. إجلاء مواطنين لمراكز إيواء تخوفا من تسونامى بسبب زلزال فى اليابان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:18 ص
صور.. إجلاء مواطنين لمراكز إيواء تخوفا من تسونامى بسبب زلزال فى اليابان زلزال فى اليابان
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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تسبب زلزال وقع بالقرب من محطة تسيروكا في تسوروكا بولاية ياماجاتا باليابان، الثلاثاء، بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، عدة خسائر مادية، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية جراء الزلزال الذى وقع على بعد 85 كيلومترا شمال شرقى جزيرة هونشو، قبالة ساحل اليابان.

واضطرت السلطات اليابانية إلى إجلاء عدد من سكان المنطقة تخوفًا من حدوث أمواج مد عاتية، حيث حذرت وكالة رصد الزلازل اليابانية، من أمواج مد بحرى عاتية بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالى الغربى للجزيرة الرئيسية بالبلاد.

إجلاء مواطنين بسبب زلزال فى اليابان
إجلاء مواطنين بسبب زلزال فى اليابان

 

انهيار منحدر بسبب زلزال فى اليابان
انهيار منحدر بسبب زلزال فى اليابان

 

وأطلقت اليابان، الثلاثاء، تحذيراً من تسونامى جديد، بعد الزلزال، فيما سارع المسؤولون، حسبما ذكر موقع الشرق الأوسط، إلى وقف خدمة القطار فائق السرعة فى المنطقة كإجراء احترازى، وفقاً لشبكة التلفزيون العامة "إن إتش كى" التى أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن يكون بعض الأمواج قد وصل بالفعل إلى شواطئ فى محافظتى ياماجاتا ونييجتا، شمال غربى الأرخبيل (مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر)، وأكدت الوكالة عدم رصد أى نشاط غير طبيعى فى منشآت الطاقة النووية قرب مركز الزلزال، وسجل الزلزال 6 درجات على المقياس اليابانى الذى يصل إلى 7 درجات.

وتقع اليابان على "حزام النار" فى المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية فى العالم، وفى يونيو الماضى ضرب زلزال عنيف منطقة أوساكا، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح، وفى 11 مارس 2011 ضرب زلزال مدمّر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادئ متسبباً فى تسونامى أدى إلى دمار واسع أودى بحياة آلاف الأشخاص.

زلزال فى اليابان
زلزال فى اليابان

 

سقوط المنتجات على الأرفف بسبب زلزال فى اليابان
سقوط المنتجات على الأرفف بسبب زلزال فى اليابان

 

موقع زلزال فى اليابان
موقع زلزال فى اليابان

 

خسائر فى مبنى خشبى بسبب زلزال فى اليابان
خسائر فى مبنى خشبى بسبب زلزال فى اليابان

 

نقل مواطنين لمركز إيواء فى اليابان بسبب زلزال
نقل مواطنين لمركز إيواء فى اليابان بسبب زلزال

 


زلزال فى اليابان

وكالة رصد الزلازل اليابانية

تسونامى فى اليابان

السلطات اليابانية

المحيط الهادئ

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