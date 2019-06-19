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أمين عام الأمم المتحدة يطلق خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:00 ص
أمين عام الأمم المتحدة يطلق خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
أ ش أ

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أطلق انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، استراتيجية وخطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية، مطالبا بتعاون أوسع من الدول الأعضاء والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والقطاع الخاص فى هذا الشأن.

وقال بيان للأمم المتحدة، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، إنه من الضرورى وجود استراتيجية حول كيفية معالجة الأسباب الجذرية ودوافع خطاب الكراهية وكيفية الحد من تأثيرها على المجتمعات.

وأضاف البيان، أن خطاب الكراهية هو بحد ذاته هجوم على التسامح والاندماج والتنوع ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه خلال الـ 75 سنة الماضية رأينا خطاب الكراهية بمثابة مقدمة لجرائم فظيعة بما فى ذلك الإبادة الجماعية فى رواندا والبوسنة وكمبوديا.

وأشار البيان، إلى ارتباط هذا الخطاب ارتباطًا وثيقًا بالعنف الذى أسفر عن عمليات قتل جماعية فى أجزاء عديدة من العالم؛ بما فى ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وسريلانكا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، مشيرا إلى عمل الحكومات وشركات التكنولوجيا لمنع الكراهية المتعمدة عبر الإنترنت والرد عليها.

 


الامم المتحدة

خطاب الكراهية

الامين العام للامم المتحدة

المجتمع المدنى

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