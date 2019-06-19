قرار أمام البرلمان العربى يطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

أ ش أ

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى أن هناك مشروع قرار أمام جلسة البرلمان المقررة اليوم الأربعاء، بدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف مليشيات الحوثى كجماعة إرهابية.

وقال السلمى -فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركاني اليوم- إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربى لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.



وأشار السلمى إلى تعمد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخرًا في السعودية هو جريمة حرب.

ولفت كذلك إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمنى.



وقال إن البرلمان العربى سيطلب من الاتحاد البرلمانى الدولى توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.