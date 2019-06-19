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الصين تؤكد ضرورة التزام عمليات حفظ السلام الدولية بميثاق الأمم المتحدة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:32 ص
الصين تؤكد ضرورة التزام عمليات حفظ السلام الدولية بميثاق الأمم المتحدة نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو
أ ش أ

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أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو، ضرورة التزام عمليات حفظ السلام الدولية بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وقال تاو، فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم، إنه ينبغى احترام سيادة الدول المضيفة وقيادتها والتواصل معها ومع الأطراف المعنية لكسب ثقتها فى جميع مراحل نشر القوات، مشدد على معالجة القضايا ذات الصلة من خلال المشاورات وفى الوقت المناسب.

ودعا تاو، إلى مساعدة الدول المضيفة فى بناء مؤسساتها الوطنية وتحسينها، وتعزيز "قدرتها على ضخ دماء جديدة"، موضحا أن عمليات حفظ السلام وسيلة مهمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وتؤدى دورا لا غنى عنه فى استقرار الأوضاع فى الدول المضيفة ودعم قدراتها الأمنية، كما تساعد فى تهيئة ظروف مواتية للتسوية السياسية.

 


مندوب الصين بالامم المتحدة

مواثيق الامم المتحدة

حفظ السلام الدولى

الخارجية الصينية

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