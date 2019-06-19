سفير سوريا بموسكو: الحرب على الإرهاب تدخل مرحلتها النهائية

موسكو (أ ش أ)

قال السفير السورى لدى روسيا رياض حداد، إن الحرب على الإرهاب فى سوريا تدخل مرحلتها النهائية، لكن المسلحين يهرعون إلى بلدان مختلفة حول العالم لشن هجمات هناك " .



وأضاف حداد - فى اجتماع دولي لكبار المسؤولين فى مجال الأمن، بمدينة (أوفا) الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، "ندخل المرحلة الأخيرة من الحرب فى سوريا".



وأعرب السفير السورى عن اعتقاده بأن المقاتلين الفارين من سوريا سوف يندفعون باتجاه بلدان أخرى بعد اكتسابهم مهارات قتالية وإمكانيات تكتيكية واستراتيجية فى سوريا لاستخدام إمكاناتهم المالية والتقنية الكبيرة من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص وإصدار تعليمات عن بعد لتنفيذ الهجمات الإرهابية فى أى جزء من العالم.