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الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين عاصفة ترابية - أرشيفية
كتب محمد رضا

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تشهد بعض دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا، حيث تتوقع الأرصاد فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين، هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على البلدان الأربعة.

 

طقس اليوم فى الإمارات مغبر وغائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، مغبرًا بوجه عام وغائم جزئياً على بعض المناطق مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، وتَسود الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق من الدولة، وتكون قوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وأوضح أن حركة الرياح: شمالية غربية / 30 – 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر، أما الموج فى الخليج العربى يكون مضطربا - شديد الإضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29، والمد الثانى عند الساعة 02:03، والجزر الأول عند الساعة 08:49، والجزر الثانى عند الساعة 19:47 .

وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مع آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:37، والمد الثانى عند الساعة 21:31، والجزر الاول عند الساعة 17:31، والجزر الثانى عند الساعة 05:16.

 

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء فى المملكة العربية السعودية

كما، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها الى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربى، فى حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

 

الطقس المتوقع فى مملكة البحرين

فيما، أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين ليوم الأربعاء، سيكون حار مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق احيانا خلال النهار.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام من 5 1إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار، فيما حذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة، مشيرة إلى ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، على أن تكون درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة مئوية.

الطقس فى الكويت اليوم الأربعاء

بينما، قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 45 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار، وليلًا، حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة.

 

 


الطقس فى الخليج

الطقس فى الكويت

الطقس فى السعودية

الارصاد الجوية فى البحرين

درجات الحرارة فى الامارات

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