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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. انفجار بناقلتى نفط فى خليج عمان.. السجن مدى الحياة لأمريكى قتل ‭3‬ مسلمين.. الصين تتجاهل طلبا من كندا لإجراء حوار.. طائرات الاحتلال تقصف جنوب قطاع غزة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:01 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. انفجار بناقلتى نفط فى خليج عمان.. السجن مدى الحياة لأمريكى قتل ‭3‬ مسلمين.. الصين تتجاهل طلبا من كندا لإجراء حوار.. طائرات الاحتلال تقصف جنوب قطاع غزة ناقلة نفط ـ قوات الاحتلال ـ محكمة أمريكية ـ جاستن ترودو
إعداد شيماء بهجت

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لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية،  ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

انفجار بناقلتى نفط فى خليج عمان.. ورويترز: هيئة بحرية بريطانية كانت على علم بالحادث

سمع دوى انفجارين كبيرين بصورة متتالية فى مياه بحر عُمان، ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتى نفط.

ناقلة النفط 

الحكم بالسجن مدى الحياة على أمريكى أقر بالذنب فى قتل ‭3‬ مسلمين

حكمت محكمة فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد أن أقر الذنب يوم الأربعاء، فى قتل ثلاثة شبان مسلمين فى قضية جرت أحداثها فى 2015.

محكمة أمريكية

تركيا: اشترينا بالفعل منظومة إس-400 الدفاعية الروسية

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن بلاده اشترت بالفعل منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا معربا عن أمله فى تسلمها خلال شهر يوليو المقبل.

اس 400 

الصين: لن نستسلم لأى ضغط أمريكى بشأن التجارة

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن بكين لن تستسلم لأى "ضغوط قصوى" من واشنطن، وإن أى مسعى من الولايات المتحدة لإجبار الصين على قبول اتفاق تجارة ستفشل.

الرئيس الصينى

وزير التجارة اليابانى: تلقيت تقريرا عن تعرض ناقلتين لهجوم قرب مضيق هرمز

قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجا سيكو، اليوم الخميس، إنه تلقى تقريرا عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز.

وزير التجارة اليابانى هيروشيجا سيكو

الناقلة "كوكوكا كاريدجس" تعرضت لأضرار فى خليج عمان

ذكر متحدث باسم شركة بى.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس، أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمنى فى خليج عمان اليوم الخميس.

ناقلة النفط

صحيفة نرويجية: نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" إلى مكان آمن

نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة نرويجية، نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" إلى مكان آمن .

ناقلة النفط

ترامب: لا أعارض الحصول على معلومات ضد خصومى من حكومات أجنبية

قال الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" إنه لن يقوم بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالى فى حال عرضت عليه حكومات أجنبية معلومات ضد خصومه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2020

ترامب

ألمانيا تدين حادثة إتلاف 50 نسخة من المصحف فى أحد المساجد فى بريمن

أدانت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، حادثة شهدت إتلاف حوالي 50 نسخة من المصحف في أحد المساجد في مدينة بريمن-وفقا لسكاى نيوز.

مصحف

الصين تتجاهل طلبا من كندا لإجراء حوار يضع حد للخلاف الدبلوماسى بين البلدين

كشف مكتب رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، أن الصين تجاهلت طلبا شخصيا له لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين.

 جاستين ترودو

شركة فرنتلاين: النيران لا تزال مشتعلة فى الناقلة فرنت ألتير بخليج عمان ولم تغرق

قال متحدث باسم شركة فرنتلاين نقلا عن معلومات من سفينة قريبة، إن النيران لا تزال مشتعلة فى الناقلة فرنت ألتير لكنها لم تغرق.

ناقلة النفط

عائض القرنى لـ"الحوثى" فى اليمن: شلت أيديكم يا أذناب المجوس وإيران.. فيديو

هاجم الداعية الإسلامى، عائض القرنى، جماعة الحوثى فى اليمن، التى تبنت إطلاق صاروخ استهدف مطار أبها فى عسير، مساء أمس الأربعاء، وقالت إنه صاروخ مجنح من طراز "كروز".

عائض القرنى

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم،الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال

فيديو.. طيار سعودى يلغى أمر بضرب موقع باليمن لوجود "مدنيين"

أعاد نشطاء خليجيون على "تويتر"، نشر مقطع فيديو لـ"طيار سعودى" فى اليمن، ألغى مهمة بأمر من التحالف لوجود "مدنيين" فى الموقع. وفقا لموقع سبق السعودى

قوات التحالف العربى

الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح مع ارتفاع فى درجات الحرارة

يشهد طقس دول الخليج العربى اليوم،الخميس، نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

فزع عالمى بعد انفجار ناقلتى نفط فى خليج عمان.. البحرية البريطانية: كنا على علم بالحادث.. والأسطول الأمريكى: تلقينا ندائى استغاثة وقدمنا المساعدة.. وزير يابانى: تلقيت تقريرا بالهجوم.. والنفط يرتفع لـ62 دولارا

الأردن تتصدى لحيل الجماعة الإرهابية.. محكمة التمييز بالمملكة تصدر قرارا باعتبار الإخوان المسلمين منحلة .. خلاف بين الصقور والحمائم يكشف مخطط للاستيلاء على أموال التنظيم.. وعمان تكتفى بها جمعية مرخصة

مقالات صحف الخليج.. محمد عاكف جمال: ترامب و"عظمة أمريكا".. جميل مطر: ترامب.. كاتب الرواية أم أحد أبطالها؟.. صالح القلاب: مفاوضات روسية ـ أمريكية ـ إسرائيلية: سوريا إلى أين؟.. عبده خال: إيران تلبس قفاز الحوثيين

 


باختصار

خليج عمان

اهم الاخبار العالميه

اهم الاخبار العربيه

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