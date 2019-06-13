كتب رويترز

نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة نرويجية، نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" إلى مكان آمن .

وكان قد سُمع دوى انفجارين كبيرين بصورة متتالية فى مياه بحر عُمان، ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتى نفط.

وأوضحت أن ناقلتى النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التى كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، ونقلت "رويترز" عن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكى البريطانى قوله اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن فى خليج عمان قرب الساحل الإيرانى.