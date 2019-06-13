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صحيفة نرويجية: نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" إلى مكان آمن

الخميس، 13 يونيو 2019 10:16 ص
صحيفة نرويجية: نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" إلى مكان آمن حريق ناقلة نفط _ صورة أرشيفية
كتب رويترز

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نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة نرويجية، نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" إلى مكان آمن .

وكان قد سُمع دوى انفجارين كبيرين بصورة متتالية فى مياه بحر عُمان، ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتى نفط.

وأوضحت أن ناقلتى النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التى كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، ونقلت "رويترز" عن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكى البريطانى قوله اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن فى خليج عمان قرب الساحل الإيرانى.

ذكرت صحيفة في.جى النرويجية، نقلا عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية فرنتلاين، أن الشركة أكدت أن النار مشتعلة فى ناقلتها النفطية فرنت ألتير بعد حادث فى خليج عمان.

وأضاف المتحدث، أن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.

 

 


صحيفة نرويجية

طاقم الناقلة

الناقلة فرنت ألتير

ناقلة نفط

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