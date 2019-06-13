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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

الخميس، 13 يونيو 2019 08:04 ص
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم،الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة.

 

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارات على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات.

 

يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول.

 

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ.

 

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.

 


اسرائيل

فلسطين

غزة

قصف

اشكول

اليوم السابع بلس

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